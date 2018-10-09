На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взорвались боеприпасы, которые Украина не производит. С таким заявлением выступил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов. Об этом сообщает "Главред".

"Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем "Град" - это то, что в Украине не производится", - сказал Геращенко.

По его словам, часть припасов хранилось под открытым небом. Геращенко также добавил, что президент Петр Порошенко после очередного взрыва на складах боеприпасов должен дать оценку качеству работы сотрудников Генштаба ВСУ и "сделать кадровые выводы".

В районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.

Петр Порошенко срочно созвал силовиков.

Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.

По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.

Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.

По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.