На складі у Ічні снаряди зберігалися просто неба [ Редактировать ]
За роки війни в Україні ще вже п'ята пожежа на складах з боєприпасами. І в кожному випадку - причинами військові та правоохронці називають неналежну охорону арсеналів. Щоправда, досі - жодного затриманого диверсанта і жодного гучного процесу проти недбалих командирів.
Військовий склад Міноборони поблизу Ічні один з найбільших в Україні. Розташований він на площі у 400 гектарів. Там зберігаються боєприпаси, міни, артилерійські снаряди, вибухівка. Частина з них - давні й підлягають утилізації. За даними місцевих ЗМІ, деякі зберігалися просто неба, на відкритих платформах.
Бепосередньо поблизу арсеналу 19 населених пунктів, вони можуть потрапити у зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей. Торік у жовтні військова прокуратура повідомляла, що на складі виявили низку порушень.
"З метою охорони - була посилена - батальйон охорони та оборони - здійснював охорону", - говорить Родіон Тимошенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ.
Вибухи на складах в Ічні це не перший випадок надзвичайних подій на арсеналах ЗСУ. Торік у вересні сталася пожежа на військовій базі в Калинівці, на Вінниччині. Тоді постраждали дві людини. На півроку раніше, у березні, здетонували снаряди в сховищі у Балаклії, на Харківщині. Поранень зазнали п'ятеро людей, загинуло дві жінки, були пошкоджені понад три сотні будинків.
На Запоріжжі - арсенал в Новобогданівці горів тричі: у 2004 внаслідок займання рвонуло майже 90 тисяч боєприпасів. Зокрема для систем "Град", "Смерч" та "Ураган". Тоді потерпілих не було. А у 2005 через вибухи поранені були п'ятеро людей. Ще одна потужна пожежа сталася на Харківщині у 2008 році - там загорівся арсенал у місті Лозова. Детонація снарядів тривала понад 15 днів. Усіх жителів у радіусі трьох кілометрів - евакуювали.
по теме
Вибух у Ічні: фахівці Міноборони підозрюють диверсію
Чергові арсеналу підтвердили, що вночі пролунали одночасно чотири вибухи
Взрывы в Ичне: снаряды прилетают в город (фото)
На армейском арсенале в Ичнянском районе Черниговской области бушует пожар из-за которого снаряды прилетели в райцентр
Вибух у Ічні: Порошенко терміново скликав силовиків
У радіусі 30 кілометрів закрили повітряний простір, тимчасово припинено рух автошляхами та залізницею
Взрывы в Ичне: в больницу обратились более 60 человек
63 жителя Ични обратились в больницу из-за пожаров на армейских складах
"Три взрыва в секунду": пожар в Ичне продолжается
На военном арсенале в Ичнянском районе Черниговской области детонируют боеприпасы с частотой 2-3 взрыва с секунду