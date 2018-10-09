За роки війни в Україні ще вже п'ята пожежа на складах з боєприпасами. І в кожному випадку - причинами військові та правоохронці називають неналежну охорону арсеналів. Щоправда, досі - жодного затриманого диверсанта і жодного гучного процесу проти недбалих командирів.

Військовий склад Міноборони поблизу Ічні один з найбільших в Україні. Розташований він на площі у 400 гектарів. Там зберігаються боєприпаси, міни, артилерійські снаряди, вибухівка. Частина з них - давні й підлягають утилізації. За даними місцевих ЗМІ, деякі зберігалися просто неба, на відкритих платформах.

Бепосередньо поблизу арсеналу 19 населених пунктів, вони можуть потрапити у зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей. Торік у жовтні військова прокуратура повідомляла, що на складі виявили низку порушень.

"З метою охорони - була посилена - батальйон охорони та оборони - здійснював охорону", - говорить Родіон Тимошенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Вибухи на складах в Ічні це не перший випадок надзвичайних подій на арсеналах ЗСУ. Торік у вересні сталася пожежа на військовій базі в Калинівці, на Вінниччині. Тоді постраждали дві людини. На півроку раніше, у березні, здетонували снаряди в сховищі у Балаклії, на Харківщині. Поранень зазнали п'ятеро людей, загинуло дві жінки, були пошкоджені понад три сотні будинків.

На Запоріжжі - арсенал в Новобогданівці горів тричі: у 2004 внаслідок займання рвонуло майже 90 тисяч боєприпасів. Зокрема для систем "Град", "Смерч" та "Ураган". Тоді потерпілих не було. А у 2005 через вибухи поранені були п'ятеро людей. Ще одна потужна пожежа сталася на Харківщині у 2008 році - там загорівся арсенал у місті Лозова. Детонація снарядів тривала понад 15 днів. Усіх жителів у радіусі трьох кілометрів - евакуювали.