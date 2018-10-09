Америка, яка ще не оговталась від наслідків "Флоренса", готується зустріти новий ураган "Майкл". Його жертвами в країнах центральної Америки вже стали 13 людей. І тепер стихія наближається до берегів США. Дмитро Анопченко з'ясовував, наскільки серйозна загроза.

Сила вітру 150 кілометрів на годину, нескінченні зливи, які призвели до повеней. У Сальвадорі і Нікарагуа ураган забрав 13 життів і за даними метеорологів - тільки посилюється, просуваючись у напрямку Флориди. Національний центр з контролю за ураганами прогнозує, що досягнувши американського узбережжя, "Майкл" посилиться до третьої категорії - з чотирьох можливих.

Погода зараз настільки непередбачувана, що навіть супер-комп'ютери не можуть розрахувати, куди саме рушить ураган. Отже владі, щоб не ризикувати, доводиться щоразу проводити масштабну евакуацію з усіх районів, які теоретично можуть постраждати.

Губернатор Алабами ввела в штаті надзвичайний режим... В курортній Флориді розпорядилися провести примусову евакуацію в декількох округах штату.

"Якщо вам скажуть залишити свої будинки - зробіть це. Не чекайте до останньої хвилини, тому що цей шторм відрізняється від усіх, які я бачив, скільки працюю. Він неймовірно швидкий", - говорить Рік Скотт, губернатор Флориди.

А туристи масово здають квитки, адже є загроза, що зовсім скоро аеропорти закриють. І ті, хто вже вилетів або ще наважаться вилітати, можуть застрягти на декілька діб в холодних залах очікування.

Ураган "Флоренс" нещодавно приніс збитків на 50 мільярдів доларів. Багато хто залишився без страхових виплат, всі витрати за свій рахунок. І нове випробування, ураган "Майкл", здатний вдарити не тільки по території країни, але і по її економіці.