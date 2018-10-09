Президент Украины Петр Порошенко около 15 часов хранил молчание по поводу взрыва склада боеприпасов под городом Ичня Черниговской области. Президент потребовал провести проверку тех, кто был ответственен за охрану арсенала в ночь перед взрывами. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Утром пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко заслушает доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи города Ичня Черниговской области.

"Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине", - написал Цеголко в Twitter.

Президент также поручил правительству оказать всю необходимую помощь людям.

Вечером пресс-служба главы государства по итогам доклада силовых ведомств президенту сообщила, что, по данным СБУ, сейчас рассматриваются три версии причин происшествия.

"Основная из них - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", - сказано в сообщении.

Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.

"Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - сказал он.

В районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.

Петр Порошенко срочно созвал силовиков.

Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.

По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.

Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.

По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.

В то же время, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что был уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые Украина не производит.

С военных складов до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов.