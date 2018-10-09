Посол США в ООН уходит в отставку [ Редактировать ]
Посол Соединенных Штатов в ООО Никки Хейли подала в отставку. Об этом сообщает BBC.
По данным источников, президент США Дональд Трамп принял отставку Хейли. Однако такая новость стала сюрпризом для администрации Белого дома.
Источники американских СМИ утверждают, что на прошлой неделе Хейли обсуждала свою отставку с главой государства.
Сам же Дональд Трамп пока не комментирует информацию об отставке Хейли, однако написал в своем Twitter о том, что встретил миссис Хейли в Овальном кабинете во вторник, 9 октября, утром.
Никки Хейли была утверждена как посланник США в ООН в январе 2017 года.
Ранее мы писали о том, что в Раде призвали переместить посольство Украины в Иерусалим.
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