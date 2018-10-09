В Ичне зафиксировали увеличение интенсивности взрывов - Минобороны [ Редактировать ]
Во вторник, 9 октября, после 18:00 в Ичне зафиксировано увеличение интенсивности взрывов, которое длилось почти час. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства обороны Алексей Чернобай.
По его словам, взрывы наблюдались примерно с 18:00 до 19:00 часов.
"Сейчас я нахожусь на административном площадке на территории арсенала в Ичне. Было зафиксировано увеличение интенсивности после 18:00, но после 19:00 часов интенсивность снова начала снижаться. Сейчас слышны одиночные взрывы боеприпасов небольшого калибра. Также происходят взрывы боеприпасов стрелкового оружия. Действительно, взрывы есть, но интенсивность пока слабая, . Бывает один взрыв на 30 секунд, но периодичность взрывов не постоянна и меняется", - сообщил Чернобай
Отвечая на вопрос, пресс-секретарь пояснил, что небо красное не от пожара, а от взрывов боеприпасов стрелкового оружия.
"Небо красное - это, скорее всего, зарево от взрывов боеприпасов стрелкового оружия. Они взрываются как попкорн. То есть огонь есть, но он от этих вспышек. Силами пожарных команд удалось значительно уменьшить (территорию, - ред.) очагов. Поэтому сейчас происходят взрывы лишь на нескольких площадках", - добавил он.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.
Петр Порошенко срочно созвал силовиков.
Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.
По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.
По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.
В то же время, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что был уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые Украина не производит.
С военных складов до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов.
Примерно в 17:20 вблизи военных складов произошел новый мощный взрыв.
Президент Украины Петр Порошенко озвучил три основные версии случившегося и потребовал провести проверку тех, кто был ответственен за охрану арсенала в ночь перед взрывами.
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