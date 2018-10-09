Сейчас в главке решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП

В Черкассах полицейские стали участниками ДТП. Машина, на которой они ехали, на бешеной скорости врезалась в микроавтобус. Интересно, что иномарка, в которой находились правоохранители, была с литовскими номерами. Все детали этой аварии - выясняли наши корреспонденты.

Разбитые вдребезги машины и куча запчастей на дороге - трудно поверить, что в этой аварии никто не погиб. Все участники отделались лишь многочисленными ушибами. Это водитель автобуса и четверо полицейских. Авария произошла на глазах у десятков очевидцев.

"Порушуючи всі правила швидкості, всі правила дорожнього руху летіла з величезною швидкістю за сто і вище, я зайняла праву полосу щоб не заважати цій машині і щоб не втрапити з нею в якусь халепу", - говорит Виктория Кучеренко, очевидец аварии.

Это видео с регистратора Виктории Кучеренко. На нем видно, как "Ауди" на еврономерах мчится с бешеной скоростью, едва успевая маневрировать между машинами. На нерегулируемом перекрестке гонщиков остановил бус, который резко вырулил со второстепенной дороги.

Когда из "Ауди" выскочили полицейские очевидцы не поверили своим глазам. Елена возмущена, говорит, этот нерегулируемый перекресток всегда было аварийным, и правоохранители прекрасно об этом знают.

"Невозможно дорогу ни утром, ни вечером перейти - они на работу летят более 140 здесь авария каждую неделю, и никто ничего ничего не делает", - говорит Елена Хильченко, жительница Черкасс.

Несмотря на слова свидетелей, патрульные, которые приехали на вызов, не подтвердили нам, что в иномарке на литовских номерах - были их коллеги. А вот предварительную причину ДТП - назвали сразу.

"Водій автомобіля "Форд" не надав переваги в русі водію автомобіля "Ауді", який їхав головною дорогою по вулиці Благовісній", - говорит Зоя Вовк, пресс-офицер патрульной полиции Черкасс.

Ближе к обеду в областном управлении полиции уже подтвердили участие коллег в аварии. Хотя рассказыват куда ехали, и почему на машине с литовской регистрацией не стали.

"Взагалі належність автомобіля, кому він належить, на яких підставах керував водій даним транспортним засобом буде з'ясовуватись теж працівниками поліції в рамках даної події", - говорит Дмитрий Грищенко - начальник сектора связей с общественностью ГУНП в Черкасской области.

Сейчас в главке решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП. А в отношении своих сотрудников обещают провести служебное расследование.