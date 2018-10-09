Делегация Украинской православной церкви с пастырской миссией сейчас в Западной Европе. В Страсбурге представили выставку уникальных христианских реликвий. Подробности визита - в нашем сюжете.

Храм всех святых в Страсбурге. Заложенный 15 лет тому назад, он является единственной православной святыней в регионе. Сегодня в нем прошла особенная утренняя литургия. Ее провел владыка Виктор, епископ Барышевский.

Он приехал во Францию в рамках миссии православной церкви в Западной Европе, посвященной тысяча-тридцатилетию крещения Киевской Руси.

"Цілий рік ми згадуємо цю подію, ми проводимо різні заходи, які пов'язані з цим доленосним вибором рівноапостольного князя Володимира, який хрестив наш народ, наших предків, нашу землю. І тому ми приїхали сюди, в Страсбург, далі нас ще очікують ще інші міста Європи, для того, щоби поділитися багатими сторінками нашої християнської історії. Для того, щоби разом поговорити, подумати, усвідомити глибину того дару, який ми отримали після хрещення Київської Русі", - говорит Епископ Барышевский Виктор, глава представительства УПЦ при европейских международных организациях.

В подарок делегация привезла икону всех преподобных отцов Киево-печерских. Ее написали в Украине и сегодня освятили. Еще один подарок миссии - выставка православных святынь, посвященных крещению Киевской Руси. Уникальные экспонаты представили в стенах Совета Европы во время специальной конференции.

"Еще об одном аспекте этой выставки я хотел бы сказать, это то, чтобы здесь делегаты парламентской ассамблеи Совета Европы прикоснулись к нашим ценностям, нашим традициям, и немножко наполнились духом, которым живет украинский народ. Наша церковь за тысячелетнюю историю являлась тем краеугольным камнем, который сформировал нашу культуру, наши традиции и образ жизни украинского народа", - говорит Вадим Новинский, член украинской делегации в ПАСЕ, "Оппозиционный блок".

"Тут є ті експонати, які розказують про тисячоліття хрещення Київської Русі. Я хочу нагадати, адже цей ювілей, на мою думку, був каталізатором великих змін у тодішньому Радянському союзі. Тут є і давні експонати, які розповідають про здобутки нашої історії, а також сучасні", - говорит Игуменья Серафима, настоятельница Одесского Архангело-михайловского женского монастыря.

Специальные гости в стенах Совета Европы - академический хор Киевской духовной академии и семинарии, вместе с победителем талант-шоу, священником Александром Клименко.

Уже завтра делегация отправляется с визитом в Милан, чтобы посетить местную украинскую диаспору.