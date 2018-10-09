Оппозиционеры призывают украинские власти не допустить провокации в Киеве 14 октября, когда в Украине отмечают День защитника отечества, а православные христиане празднуют Покров пресвятой Богородицы.

"Конечно возможны провокации, но я уверен что у МВД у СБУ хватит сил, чтобы эти провокации пресечь, нужно так сделать, чтобы колонна прошла не по Лаврской, а по другим улицам и не проходила мимо Лавры, чтобы не было возможности провокаций. Нам известно, что из регионов формируются группы этих провокаторов, которые будут устраивать заворушення и когда их будут задерживать, у них будет наличие удостоверений, связанных с церковью каких-то организаций, которые выступают за мир в стране", - говорит Вадим Новинский, народный депутат, "Оппозиционный блок".