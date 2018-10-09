Книга о церковной жизни изданная светским языком. В Киево-Печерской Лавре презентовали фолиант о жизни в святой обители. Больше расскажет Юлия Жешко.

Под куполами Успенского собора принимают гостей верующих, журналистов, иностранцев и священнослужителей. Здесь отмечают несколько событий одно из них: великий православный праздник - день Иоанна Богослова.

"Сьогодні, дорогі браття і сестри, шановні журналісти - більш за все ваше свято. То му що Іонан Богослов, він проповідував Христа", - говорит Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-печерской Лавры.

В этот же день решили презентовать книгу "Лавра. Четыре сезона". На ее подготовку ушло два года, а на печать 24 тонны бумаги. Руководителем проекта выступил наместник Киево-печерской Лавры. Он отметил - это издание создано, чтобы историю святыни помнил каждый. В авторской команде рассказывают - чтобы собрать лучшие фото, пришлось потрудиться.

"Да, это было очень сложно, люди очень закрытые. Конечно хотелось живой жанровой фотографии. Не протокольной", - говорит Дмитрий Гораш, фотограф, один из создателей книги.

"Для мене це велика радість і велика честь. Я хочу щоб у всьому світі знали про монастирі і про нашу державу. Про наш Боголюбивий і я би сказав, про святий народ", - говорит Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской Лавры.

Среди трудностей были и финансовые. Ведь издательство альбома, весом в 7 килограмм дело недешевое. Но благодаря поддержке прихожан, в том числе и политиков книгу все же издали. Работали над ней дизайнеры, фотографы, журналисты и ряд других экспертов. Лавра 4 сезона - содержит подробное описание святынь и разьяснения церковных канонов.

"Это такой опыт, который журналист себе даже не может представить. Поэтому спасибо Владыке, что благословил меня", - говорит Анастасия Белоусова, редактор.

"Та й хотілося своєю роботою якось віддячити за ті роки, які я провів у Лаврі. Я сподіваюсь, що це вдалось", - говорит Юрий Томанюк, фотограф Киево-Печерской Лавры

Но самое главное, что "Лавра 4 сезона" написана не церковным, а светским языком. Поэтому она понятна не только прихожанам, но и людям, Не приближенным к церкви.

"Эта книга предназначена для всех людей. В особенности, для тех, кто еще не знает путь христианина. Поверьте, братья и сестры, Христос есть", - говорит Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской Лавры.

Книга издана на нескольких языках. Ее уже можно приобрести в стенах Киево-печеской Лавры.