Певица Лайма Вайкуле завтра выступит в Киеве с концертом "Быть счастливой" [ Редактировать ]
Латвийская певица Лайма Вайкуле выступит в Киеве. Уже завтра она представит свою новую программу "Быть счастливой". Чем она удивит своих поклонников знает Ксения Барвиненко.
В ритме своих песен, легкой джазовой походкой, заслуженная артистка Латвии, Лайма Вайкуле начала свой путь к вершине музыкального Олимпа. В 15 лет она стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под управлением композитора Раймонда Паулса.
Именно он помог создать хиты певицы, которые до сих пор популярны среди тысяч слушателей. С самого начала своей карьеры Лайма Вайкуле была примером европейской изысканности и утонченности, которые совершенно не вписывались в советскую эстраду тех времен.
И до сих пор певица не изменила себе и своему хорошему вкусу. В Киеве Лайма Вайкуле представит программу "Быть счастливой". Ведь за годы творческих взлетов и личных разочарований певица узнала цену настоящего счастья. Завтра в семь вечера она выступит вместе с латвийским исполнителем Янисом Стибелисом, а также ансамблем трубачей и шоу-балетом Елены Коляденко Freedom.
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