Во вторник, 9 октября, прошло заседание Киевского районного суда Харькова, где рассматривали дело о смертельной аварии на Сумской. Во время заседания обвиняемой Елене Зайцевой вызвали скорую. Об этом сообщает KHARKIV Today.

Зайцевой стало плохо после того, как ее адвокат Юлия Козырь зачитала перечень травм, полученных Зайцевой в результате других ДТП в прошлом. Все медицинские справки Козырь попросила судью прикрепить к рассмотрению дела.

Поскольку Зайцева пожаловалась на ухудшение самочувствия и ей вызвали "скорую", судья объявил в заседании перерыв.

Ранее мы писали о том, что суд решил по делу Зайцевой и Дронову.