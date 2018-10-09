Взрывы в Ичне: Украина привлечет помощь НАТО [ Редактировать ]
В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне президент Украины Петр Порошенко поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов. Соответствующее заявление президент обнародовал на своей странице в Twitter.
"В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов", - написал Президент.
По его словам, членам НАТО будет передано подробный перечень необходимых материально-технических средств для обеспечения дальнейшей безопасности военных складов.
"Стандарты Альянса должны быть немедленно введены и в этой стратегически важной сфере", - подчеркнул Порошенко.
9 октября 2018 г.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.
Петр Порошенко срочно созвал силовиков.
Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.
По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.
По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.
В то же время, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что был уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые Украина не производит.
С военных складов до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов.
Примерно в 17:20 вблизи военных складов произошел новый мощный взрыв.
Президент Украины Петр Порошенко озвучил три основные версии случившегося и потребовал провести проверку тех, кто был ответственен за охрану арсенала в ночь перед взрывами.
После 18:00 было зафиксировано увеличение интенсивности взрывов, которое длилось почти час.
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