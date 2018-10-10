Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку постпреда страны в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает CBS.

"Она сделала фантастическую работу, и мы сделали фантастическую работу вместе. Мы решили много проблем. Итак, в конце года Никки уйдет. И я думаю, самое важное, что она сделала в ООН, – познакомилась со всеми основными игроками. Она знает Китай, Россию, Индию, она знает всех, со всеми на "ты". И она им нравится. И, что самое важное, они ее уважают. Никки, мы будем за тобой скучать. Мы будем все время общаться. Спасибо!", - сказал Трамп.

Отмечается, что Трамп высоко оценил проделанную Хейли работу, а также выразил надежду, что она вернется в его администрацию на другую должность.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Соединенных Штатов Никки Хейли подала в отставку. Никки Хейли была утверждена как посланник США в ООН в январе 2017 года.