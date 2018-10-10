Подозреваемого в убийстве директора частного телеканала TVN, тележурналистки Виктории Мариновой отпустят. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, задержанный болгарской полицией в связи с расследованием убийства журналистки Виктории Мариновой гражданин Румынии будет освобожден.

"Наша работа продолжается. Пока нет фактов и обстоятельств, которые мы можем предъявить. Румынский гражданин должен быть освобожден", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних делБолгарии заявило о задержании подозреваемого в убийстве.

Отметим, генеральный прокурор Болгарии заявлял, что убийство тележурналистки Виктории Мариновой является актом чрезвычайной жестокости. Он заявил, что в ведомстве не исключают никаких версий, которые могут быть связаны с посягательством.

Виктория Маринова занималась разоблачением махинаций со средствами ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства.

Ранее мы сообщали о том, что ЕС требует немедленно наказать виновных в убийстве журналистки.