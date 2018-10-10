Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки отпустят [ Редактировать ]
Подозреваемого в убийстве директора частного телеканала TVN, тележурналистки Виктории Мариновой отпустят. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, задержанный болгарской полицией в связи с расследованием убийства журналистки Виктории Мариновой гражданин Румынии будет освобожден.
"Наша работа продолжается. Пока нет фактов и обстоятельств, которые мы можем предъявить. Румынский гражданин должен быть освобожден", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних делБолгарии заявило о задержании подозреваемого в убийстве.
Отметим, генеральный прокурор Болгарии заявлял, что убийство тележурналистки Виктории Мариновой является актом чрезвычайной жестокости. Он заявил, что в ведомстве не исключают никаких версий, которые могут быть связаны с посягательством.
Виктория Маринова занималась разоблачением махинаций со средствами ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства.
Ранее мы сообщали о том, что ЕС требует немедленно наказать виновных в убийстве журналистки.
по теме
Убийство журналистки в Болгарии: подозреваемый схвачен
В Болгарии задержан подозреваемый в убийстве журналистки Виктории Мариновой
Убийство журналиста в Болгарии: Виктория Маринова расследовала хищение денег ЕС
В Евросоюзе шокированы убийством журналистки в Болгарии и требуют найти виновных. Тело 30-летней Виктории Мариновой, которая расследовала хищения денег ЕС, нашли в воскресенье
Євросоюз вимагає покарати вбивць болгарської журналістки Вікторії Марінової
Євросоюз шокований вбивством болгарської журналістки і вимагає знайти винних. Тіло 30-річної вікторії Марінової, яка розслідувала махінації з коштами ЄС знайшли в неділю
Расследовала махинации: в Болгарии жестоко убили журналистику
По словам местных криминалистов, такого жестокого убийства в этом городе еще не было
В Болгарии зверски убили журналистку-расследователя
Журналистка занималась делами о хищении средств из фондов Европейского Союза