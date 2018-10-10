Жителей всей Украины завтра ожидает теплая солнечная погода - в стране продолжается "бабье лето". Дождей или заморозков синоптики не обещают

10 октября погода в Украине ожидается теплая и солнечная. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​14-19°; в южной части, на Закарпатье и в Донецкой области ночью 6-11°, днем ​​18-23°. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В Киеве 10 октября погода солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7° тепла, днем ​​прогреется до 16-18°.

Во Львове завтра будет безоблачно. Температура воздуха ночью 6-8° градусов тепла, днем ​​15-17°.

В Днепре и Харькове осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью 6-8°, днем ​​17-16°.

Жителей и гостей Одессы порадует почти летнее тепло - температура воздуха ночью 10-12°, днем ​​18-20°.

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