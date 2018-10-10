Погода на 10 октября: синоптики обещают солнечный день [ Редактировать ]
Жителей всей Украины завтра ожидает теплая солнечная погода - в стране продолжается "бабье лето". Дождей или заморозков синоптики не обещают
10 октября погода в Украине ожидается теплая и солнечная. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°; в южной части, на Закарпатье и в Донецкой области ночью 6-11°, днем 18-23°. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
В Киеве 10 октября погода солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7° тепла, днем прогреется до 16-18°.
Во Львове завтра будет безоблачно. Температура воздуха ночью 6-8° градусов тепла, днем 15-17°.
В Днепре и Харькове осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью 6-8°, днем 17-16°.
Жителей и гостей Одессы порадует почти летнее тепло - температура воздуха ночью 10-12°, днем 18-20°.
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