Про це йдеться в його листі

Засуджений в Криму український політв'язень Володимир Балух - припиняє голодування, до етапу в російську колонію. Про це йдеться в його листі. У ньому Балух зазначив, що продовжить голодувати після того, як його переправлять в Російську Федерацію.

Активіст також додав, що в разі смерті - просить не залишати його тіло на чужині, а повернути в Україну. Володимир Балух голодував 205 днів. Людмила Денісова вимагає від Москви поінформувати її про реальний стан здоров'я політв'язня.

Вона зазначила, що повна відмова від їжі, як і вживання її без належного медичного нагляду - можуть стати фатальними для українця.