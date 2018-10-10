Український політв'язень Володимир Балух припинив голодування [ Редактировать ]
Засуджений в Криму український політв'язень Володимир Балух - припиняє голодування, до етапу в російську колонію. Про це йдеться в його листі. У ньому Балух зазначив, що продовжить голодувати після того, як його переправлять в Російську Федерацію.
Активіст також додав, що в разі смерті - просить не залишати його тіло на чужині, а повернути в Україну. Володимир Балух голодував 205 днів. Людмила Денісова вимагає від Москви поінформувати її про реальний стан здоров'я політв'язня.
Вона зазначила, що повна відмова від їжі, як і вживання її без належного медичного нагляду - можуть стати фатальними для українця.
по теме
Володимир Балух призупиняє голодування
Засуджений у Криму український політв'язень Володимир Балух - призупиняє голодування, до етапу в російську колонію. про це йдеться в його листі, який у Києві зачитав архієпископ української православної церкви Климент
Владимир Балух прекращает голодовку (фото)
Владимир Балух, незаконно осужденный в оккупированном Крыму, прекращает голодовку
У Євросоюзі прокоментували здоров'я Олега Сенцова
Європейський Союз вимагає належного лікування для українського політв'язня Олега Сенцова. Про це йдеться в заяві прес-секретаря зовнішньополітичної служби організації - Майї Косьянчич
"Сказали, что из него овощ сделают" - адвокат Сенцова
Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе подтвердил, что письмо, опубликованное от имени его подзащитного о прекращении голодовки, настоящее, и заявил - Сенцову пообещали, что к нему запланировано применение принудительного питания
Сенцов прекратил голодовку: украинский омбудсмен сделала заявление
В пятницу, 5 октября, Олег Сенцов прекратил голодовку