Лише за годину кров здали близько сотні дніпрян

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі напередодні відбувся День Донора. Саме сюди привозять найтяжчих поранених зі Сходу, і в більшості випадків врятувати їх без переливання - неможливо. Та нині - запаси крові майже вичерпані. На заклик медиків про допомогу - відгукнулися сотні людей.

У холі хірургічного корпусу лікарні імені Мечникова - реєструють донорів. Черга охочих здати кров - закінчується аж на вулиці.

"У меня кровь 4 отрицательная, редкая, не у всех есть. Я думаю очень хорошо такую кровь сдавать", - говорить Валерія Девиденко, донор.

У черзі студенти, поліцейські, рятувальники, спортсмени.

"У меня группа крови первая положительная, я впервые донор. Спорсмены днепропетровской области хотят выразить благоданость больнице Мечникова за спасенние жизни, за наших спасенных бойцов", - говорить Діна Міфтахутдінова, олімпійська чемпіонка.

Щодня в лікарні Мечникова медики переливають щонайменше 20 літрів крові. Кажуть, запаси майже вичерпані.

"Мы предполагаем, что 300-400 человек обязательно сегодня сдаст кровь. Важно не только собрать, но еще и правильно законсервивровать кровь, чтобы она послужила настоящим лекарством для наших военных", - говорить Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені І. І. Мечникова.

"Якщо говорити про дефіцит то це резус негативний у хворого, а буває таких троє, з кровотечею і потрібна велика кількість эретроцитів перелить, то тоді звичайно, такий відносний дефіцит", - говорить Валентина Кащак, заступник головного лікаря КЗ "Дніпропетровська обласна станція переливання крові".

Перш ніж здати кров - кожен донор проходить обстеження в терапевта. показники тиску - хоч у космос відправляй.

"Я б даже сказал космонавт. 120 на 80 у всіх".

Лише за годину кров здали близько сотні дніпрян. Сама процедура займає не більш ніж 10 хвилин. у кожного беруть максимум 450 мілілітрів. День донора в лікарні Мечникова проводять уже четвертий рік поспіль. За цей час зібрали 3 тонни крові.