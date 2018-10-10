Порошенко назвав винуватців вибухів під Ічнею [ Редактировать ]
За основною версією поліції, вибухи на складах під Ічнею - це диверсія з боку Російської Федерації. Таке саме припущення під час засідання військового кабінету на чолі з президентом Петром Порошенко висловили і в СБУ.
Крім того, розглядають версію, що боєприпаси здетонували або через порушення правил пожежної безпеки, або ж це був умисний підпал з метою приховати нестачу на арсеналі. Президент наказав провести ретельне розслідування, зокрема допитати охорону складів.
"Коли ми одночасно маємо підриви трьох складів, коли за 20 хвилин після цього одночасно підриваються ще шість складів, при чому вибірково не там де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи залпового вогню, враховуючи близькість до російського кордону, не випадково що основною версією СБУ і прокуратури є диверсія", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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