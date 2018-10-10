Ночью 10 октября в Киеве на Оболони горело здание исполнительной службы Оболонского района.

Огнем было охвачено около 40 квадратных метров помещения. По предварительной информации, причиной пожара послужило неаккуратное обращение с огнем, людьми без определенного места жительства, передает "Информатор".

С наступлением холодных ночей, бездомные перешли ночевать в заброшенное помещение, которое размещено в том же корпусе, где и исполнительная служба.

В основном горели тряпки и вещи, позже огонь перешел на деревянные конструкции. Из-за возгорания никто не пострадал.

На месте работали два экипажа патрульной полиции, "скорая" и 2 пожарных расчета.

До этого на Оболони произошел масштабный пожар на Минском рынке.