На Прикарпатті чиновники відмовляються ремонтувати аварійну дорогу [ Редактировать ]
На Прикарпатті жителі кількох сіл удруге за місяць перекрили дорогу, що сполучає Івано-Франківську та Чернівецьку області. Люди в розпачі. Кажуть: чиновники відмовляються лагодити аварійну ділянку. Чи почули селян цього разу - Ольга Паламарюк з'ясовувала.
Ці три кілометри дороги жителі прикарпатського села Великий Рожин називають "забутими Богом". Величезні ями ані обійти, ані об'їхати.
"Ця дорога побудована у 80-их роках минулого століття і за цей час ніхто ніякі кошти не вкладав у її капітальний ремонт. В зимній період тут взагалі дуже небезпечне пересування", - говорить Юрій Петрук, житель села Великий Рожин.
Микола Пістащук за кермом автобуса вже добрих півсотні років. Каже через такий стан дороги ставати на ремонт доводиться чи не щодня.
"Скрізь роблять, а цей кусок не годні зробити. Це просто знущання над людьми", - говорить Микола Пістащук, водій автобуса.
Чекати ремонту люди втомилися. Минулого місяця організували акцію протесту на кілька днів перекрили трасу. Тоді чиновники пообіцяли розпочати роботи. І навіть техніку завезли. Та працювали шляховики недовго.
"Вони поремонтували там один участок дороги і то не до кінця", - говорить Юрій Степан, житель села Підзахаричі.
Обурені селяни знову вийшли на акцію. На дорозі жителі не лише прикарпатських сіл, а й сусідніх - буковинських. Не пропускають навіть маршрутки.
"Автобус нас довіз та й сказав - переходіть, там чекайте. - Як до Путили маєте добратися? - Не знаю як. Но люди тут, я рахую, тоже праві, бо бачите, яка дорога".
Підтримує людей і сільський голова Великого Рожина. А от допомогти фінансово не може.
"Село наше, як бачите, гірське, воно датоване - коштів не має. Ми заледве на свої місцеві дороги, комунальні дороги беремо деякі кошти, щоб поремонтувати", - говорить Микола Том'юк, сільський голова Великого Рожина.
Ремонт трикілометрової ділянки, за підрахунками комунальників, коштує близько 10 мільйонів гривень. Гроші просять у Кабміну. Принаймні таку інформацію оприлюднили на сайті обласної Служби автодоріг. Зв'язатися з керівництвом відомства нам не вдалося - до людей теж ніхто не приїхав.
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