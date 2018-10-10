На Прикарпатті жителі кількох сіл удруге за місяць перекрили дорогу, що сполучає Івано-Франківську та Чернівецьку області. Люди в розпачі. Кажуть: чиновники відмовляються лагодити аварійну ділянку. Чи почули селян цього разу - Ольга Паламарюк з'ясовувала.

Ці три кілометри дороги жителі прикарпатського села Великий Рожин називають "забутими Богом". Величезні ями ані обійти, ані об'їхати.

"Ця дорога побудована у 80-их роках минулого століття і за цей час ніхто ніякі кошти не вкладав у її капітальний ремонт. В зимній період тут взагалі дуже небезпечне пересування", - говорить Юрій Петрук, житель села Великий Рожин.

Микола Пістащук за кермом автобуса вже добрих півсотні років. Каже через такий стан дороги ставати на ремонт доводиться чи не щодня.

"Скрізь роблять, а цей кусок не годні зробити. Це просто знущання над людьми", - говорить Микола Пістащук, водій автобуса.

Чекати ремонту люди втомилися. Минулого місяця організували акцію протесту на кілька днів перекрили трасу. Тоді чиновники пообіцяли розпочати роботи. І навіть техніку завезли. Та працювали шляховики недовго.

"Вони поремонтували там один участок дороги і то не до кінця", - говорить Юрій Степан, житель села Підзахаричі.

Обурені селяни знову вийшли на акцію. На дорозі жителі не лише прикарпатських сіл, а й сусідніх - буковинських. Не пропускають навіть маршрутки.

"Автобус нас довіз та й сказав - переходіть, там чекайте. - Як до Путили маєте добратися? - Не знаю як. Но люди тут, я рахую, тоже праві, бо бачите, яка дорога".

Підтримує людей і сільський голова Великого Рожина. А от допомогти фінансово не може.

"Село наше, як бачите, гірське, воно датоване - коштів не має. Ми заледве на свої місцеві дороги, комунальні дороги беремо деякі кошти, щоб поремонтувати", - говорить Микола Том'юк, сільський голова Великого Рожина.

Ремонт трикілометрової ділянки, за підрахунками комунальників, коштує близько 10 мільйонів гривень. Гроші просять у Кабміну. Принаймні таку інформацію оприлюднили на сайті обласної Служби автодоріг. Зв'язатися з керівництвом відомства нам не вдалося - до людей теж ніхто не приїхав.