У США в небо піднімуть сотні повітряних куль [ Редактировать ]
Понад півтисячі повітряних куль піднімуться у небо над американським містом Альбукерке. Там відбувається найбільший у світі міжнародний фестиваль повітряних куль.
У програмі змагання, а також спільні масові польоти. На захопливе видовище приїжджають подивитися тисячі людей із усього світу. Фестиваль проводять уже 47 років поспіль. Цьогоріч він триватиме до 14 жовтня.
по теме
Иоанна Богослова 9 октября: что обязательно нужно сделать женщинам в этот день
9 октября православная церковь почитает память апостола и евангелиста Иоанна Богослова - святого, который написал одно из четырех Евангелий Нового Завета
День Веры, Надежды и Любови 2018: что категорически нельзя делать женщинам 30 сентября
Ежегодно 30 сентября православная церковь отмечает День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
В Новой Каховке отметили 66-летие Дня Города
Праздничное шествие, Чемпионат мира по силовому экстриму и больше 500 литров ухи приготовили в честь городского праздника
Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника
По народной традиции на Воздвижение животворящий крест защищает все живущее от сглаза, темных сил и зла
Икона Воздвижение Креста Господня: в чем помогает
27 сентября православные верующие отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, один из 12 главных праздников Православной Церкви