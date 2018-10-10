Понад півтисячі повітряних куль піднімуться у небо над американським містом Альбукерке. Там відбувається найбільший у світі міжнародний фестиваль повітряних куль.

У програмі змагання, а також спільні масові польоти. На захопливе видовище приїжджають подивитися тисячі людей із усього світу. Фестиваль проводять уже 47 років поспіль. Цьогоріч він триватиме до 14 жовтня.