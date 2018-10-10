ВСУ "зачистили" поселок на Донбассе (видео) [ Редактировать ]
Армия Украины на Донбассе заняла один из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой" зоне.
Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым, информирует пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Сообщается, что мирные жители покинули поселение из-за того, что оккупанты, несмотря Минские соглашения, заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе.
После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии.
"Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - говорится в сообщении.
Следы пребывания оккупационных войск зафиксировала камера военных корреспондентов:
До этого было опубликовано видео, запечатлевшее, как украинские военные уничтожили позицию боевиков.
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