Армия Украины на Донбассе заняла один из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой" зоне.

Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым, информирует пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что мирные жители покинули поселение из-за того, что оккупанты, несмотря Минские соглашения, заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе.

После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии.

"Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - говорится в сообщении.

Следы пребывания оккупационных войск зафиксировала камера военных корреспондентов:

До этого было опубликовано видео, запечатлевшее, как украинские военные уничтожили позицию боевиков.