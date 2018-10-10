В Германии задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, сообщает "Цензор.Нет" со ссылкой на болгарские СМИ.

Власти арестовали 21-летнего жителя города Русе Северин Красимиров. ДНК подозреваемого совпало с биологическим материалом с места преступления.

По неподтвержденным данным, следствие считает, что он не планировал заранее нападение на Маринову и совершил его спонтанно.

На днях в Болгарии зверски убили журналистку-расследователя.