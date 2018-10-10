Убийство журналистки: задержан новый подозреваемый [ Редактировать ]
В Германии задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, сообщает "Цензор.Нет" со ссылкой на болгарские СМИ.
Власти арестовали 21-летнего жителя города Русе Северин Красимиров. ДНК подозреваемого совпало с биологическим материалом с места преступления.
По неподтвержденным данным, следствие считает, что он не планировал заранее нападение на Маринову и совершил его спонтанно.
На днях в Болгарии зверски убили журналистку-расследователя.
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