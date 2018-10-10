Кабинет министров Украины выделит средства из резервного фонда в размере 100 миллионов гривен на возмещение убытков жителям, пострадавшим от взрывов и пожара на военном арсенале в Ичнянском районе Черниговской области.

"Надо помочь людям восстановить все",- сказал по этому поводу премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 10 октября:

Взрывы на арсенале в Черниговской области начались 9 октября. Тогда же Владимир Гройсман экстренно вылетел в зону ЧП.

Петр Порошенко поручил Минобороны и МИД привлечь материально-техническую и консультативную помощь НАТО, а с 10 октября по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов.