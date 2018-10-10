На Чернігівщину прибув гуманітарний вантаж з Харківщини [ Редактировать ]
Cьогодні вночі на Чернігівщину прибув гуманітарний вантаж. Його спорядили жителі Харківщини, які пережили вибухи на двох арсеналах у Лозовій 2008 та Балаклії 2017.
Вони першими відгукнулися на надзвичайну подію в Ічні. За півдня зібрали для постраждалих 22 тонни продуктів. Їх надали місцеві підприємства.
Охочі допомогти звозили харчі з різних кінців області до центра Харкова. Потім курсанти-рятувальники завантажили все в один ваговоз, який і вирушив до Чернігівщини.
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