Cьогодні вночі на Чернігівщину прибув гуманітарний вантаж. Його спорядили жителі Харківщини, які пережили вибухи на двох арсеналах у Лозовій 2008 та Балаклії 2017.

Вони першими відгукнулися на надзвичайну подію в Ічні. За півдня зібрали для постраждалих 22 тонни продуктів. Їх надали місцеві підприємства.

Охочі допомогти звозили харчі з різних кінців області до центра Харкова. Потім курсанти-рятувальники завантажили все в один ваговоз, який і вирушив до Чернігівщини.