Російські окупанти чотири десятки разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі

Один військовий загинув минулої доби на Сході. Ще двоє поранені. Російські окупанти чотири десятки разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

З великокаліберної ствольної артилерії ворог бив по опорних пунктах наших захисників біля Водяного і Новотошківки. З мінометів та БМП накривав вогнем околиці Кримського та Новозванівки.

А в районі Золотого бойовики застосували протитанкові керовані ракети.