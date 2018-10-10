Біля Золотого ворог застосував протитанкові керовані ракети [ Редактировать ]
Один військовий загинув минулої доби на Сході. Ще двоє поранені. Російські окупанти чотири десятки разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З великокаліберної ствольної артилерії ворог бив по опорних пунктах наших захисників біля Водяного і Новотошківки. З мінометів та БМП накривав вогнем околиці Кримського та Новозванівки.
А в районі Золотого бойовики застосували протитанкові керовані ракети.
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