В зоопарке японского города Кагосима белый тигр прокусил шею работнику зоопарка, который зашел в вольер, сообщает BBC.

Акиру Фурушо, 40-летнего сотрудника зоологического парка "Хиракава", обнаружили с кровоточащей раной на шее в клетке животного. Мужчину госпитализировали, но пострадавший скончался.

Тигру по имени Рику укололи транквилизатор до прибытия спасателей и полиции. Семья погибшего мужчины считает, что тигра нельзя убивать. Поэтому руководство зоопарка не будет усыплять животное.

По предварительным данным, Фурушо зашел в вольер к тигру, чтобы убрать там. Стоит отметить, что на время уборки хищников обычно переводят в отдельное помещение и уже только тогда персонал может войти в вольер. Сейчас полиция изучает, как зоопарк ухаживает за четырьмя белыми тиграми, которые у них содержатся.

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