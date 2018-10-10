Дональд Трамп планує зустрітися з Ким Чен Ином [ Редактировать ]
Дональд Трамп знову зустрінеться із північнокорейським лідером Ким Чен Ином. Про це заявив американський президент. Другий саміт планують провести після виборів до американського Конгресу 6 листопада.
Поки що Дональд Трамп не може покинути країну. За його словами, у переговорах Сполучених Штатів з Північною Кореєю є "неймовірний прогрес". А сам Кім Чен Ин чекає у гості Папу Римського.
Про це напередодні розповів представник президента Південної Кореї. Мун Чже Ін сам передасть це запрошення Понтифіку під час свого візиту до Ватикану.
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