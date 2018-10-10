Другий саміт планують провести після виборів до американського Конгресу

Дональд Трамп знову зустрінеться із північнокорейським лідером Ким Чен Ином. Про це заявив американський президент. Другий саміт планують провести після виборів до американського Конгресу 6 листопада.

Поки що Дональд Трамп не може покинути країну. За його словами, у переговорах Сполучених Штатів з Північною Кореєю є "неймовірний прогрес". А сам Кім Чен Ин чекає у гості Папу Римського.

Про це напередодні розповів представник президента Південної Кореї. Мун Чже Ін сам передасть це запрошення Понтифіку під час свого візиту до Ватикану.