В погоне за красотой украинки обращаются к хирургам. Илл.: pixabay.com

Популярность пластических операций в Украине растет. При этом самой большой популярностью пользуется увеличение груди.

Кроме того, большим спросом выделяются коррекция формы носа и век, рассказал врач-хирург, президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Василий Пинчук передает "Сегодня".

Десятка самых популярных в Украине пластических операций выглядит следующим образом:

Увеличение груди - имплантами или собственными тканями (жиром). Через 10-15 лет некоторым приходится делать повторную операцию для устранения побочных эффектов. Также популярны просто подтяжка и подтяжка груди с увеличением. Многие клиенты приходит для уменьшения груди. Ринопластика - операции на носу. Изменение врожденной формы носа, исправление деформации носа после определенных травм. Операцию на веках (блефаропластику) чаще всего делают женщины из-за возрастных изменений или врожденные особенности (грыжа, припухлости под глазами). Подтяжка лица. Хирурги работают с 3 зонами - верхней, средней и нижней. Одновременная подтяжка всех зон называется круговой. Такая процедура может визуально "убрать" женщине до 15 лет. Пластика ушных раковин - ее делают 5% населения планеты. Липосакция - удаление избытка жира в различных участках. Самыми популярными зонами являются живот и бедра. Пластика живота (абдоминопластика), как правило, требуется женщинам после родов: мышцы передней брюшной стенки растягиваются, а тренировки не могут вернуть живот в нормальный вид. Исправление формы ног делают с помощью имплантатов или липофилинга. Между костью, мышцей и кожей вставляют искусственный материал или вводят жировую ткань. Операции на ягодицах также делают с помощью имплантатов или жира. Популярность лабиопластики (пластики половых губ) идет на спад. Сейчас косметологи делают ее с помощью инъекций.

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