В Киеве арестовали мошенника-иностранца [ Редактировать ]
Полиция Киева задержала осужденного за мошенничество гражданина Великобритании, сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
56-летний мужчина в течение 2007-2013 годов совершал мошеннические действия на территории Соединенного Королевства. Местная полиция разыскивала его с 2015 года. Общая сумма от преступных действий мужчины составила более 75 тысяч фунтов стерлингов.
В марте 2015 года английский суд заочно вынес решение о лишении мужчины свободы на восемь лет, а в марте 2018 года его объявили в международный розыск. В Киеве мужчина проживал с 2014 года вместе с женой - гражданкой Украины в арендованной квартире. Чтобы запутать полицию и скрыться от нее, он постоянно менял места проживания. Мошенника задержали 8 октября. Решается вопрос о его экстрадиционном аресте.
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