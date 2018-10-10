В смертельном ДТП погибли 50 человек [ Редактировать ]
Жуткое ДТП произошло на западе Кении. При падении автобуса с обрыва погибли 50 человек, в том числе и восемь малолетних детей, передает Euronews. Уточняется, что им не было и пяти лет.
Авария произошла утром в округе Керичо. По словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем. Транспортное средство сбило ограждения и перевернулось.
Число пострадавших не уточняется. По данным местных СМИ, всего в автобусе могли находиться почти 70 человек.
На днях свадебный лимузин попал в жуткое ДТП, где погибло 20 человек.
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