Жуткое ДТП произошло на западе Кении. При падении автобуса с обрыва погибли 50 человек, в том числе и восемь малолетних детей, передает Euronews. Уточняется, что им не было и пяти лет.

Авария произошла утром в округе Керичо. По словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем. Транспортное средство сбило ограждения и перевернулось.

Число пострадавших не уточняется. По данным местных СМИ, всего в автобусе могли находиться почти 70 человек.

На днях свадебный лимузин попал в жуткое ДТП, где погибло 20 человек.