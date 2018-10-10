Начальника горящего в Черниговской области 6-го арсенала Минобороны уволили в запас около месяца назад.

Снятие должности произошло за непроведение контрдиверсионных мероприятий, сообщил после брифинга 10 октября генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112.ua.

"Подразделения Сил специальных назначений проводили в августе отработку всех складов на территории Украины по готовности к антидиверсионных задач. По результатам этих учений на всей территории Украины, в частности, руководителя Ичнянского склада, сняли с должности, уволили в запас без выходных выплат", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, на складе под Ичней не принимались меры по защите от возможных диверсий.

"Контрдиверсионная работа именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Минобороны и Генштаба. Они действительно это установили, и в результате был снят руководитель. Это произошло буквально месяц-полтора назад", - подчеркнул генпрокурор.

В свою очередь, Министерство обороны Украины считает, что 6-й арсенал был подорван диверсантами .

Напомним, 9 октября в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Президент Украины Петр Порошенко озвучил три основные версии случившегося и потребовал провести проверку тех, кто был ответственен за охрану арсенала в ночь перед взрывами.