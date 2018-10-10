Взрывы в Ичне: начальника склада уволили месяц назад [ Редактировать ]
Начальника горящего в Черниговской области 6-го арсенала Минобороны уволили в запас около месяца назад.
Снятие должности произошло за непроведение контрдиверсионных мероприятий, сообщил после брифинга 10 октября генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 112.ua.
"Подразделения Сил специальных назначений проводили в августе отработку всех складов на территории Украины по готовности к антидиверсионных задач. По результатам этих учений на всей территории Украины, в частности, руководителя Ичнянского склада, сняли с должности, уволили в запас без выходных выплат", - сказал Луценко.
По словам генпрокурора, на складе под Ичней не принимались меры по защите от возможных диверсий.
"Контрдиверсионная работа именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Минобороны и Генштаба. Они действительно это установили, и в результате был снят руководитель. Это произошло буквально месяц-полтора назад", - подчеркнул генпрокурор.
В свою очередь, Министерство обороны Украины считает, что 6-й арсенал был подорван диверсантами.
Напомним, 9 октября в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Президент Украины Петр Порошенко озвучил три основные версии случившегося и потребовал провести проверку тех, кто был ответственен за охрану арсенала в ночь перед взрывами.
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