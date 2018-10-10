Доллар продолжает дешеветь по отношению к гривне. Фото: pixabay.com

10 октября доллар и евро продолжили дешеветь в обменных пунктах украинских банков.

Так, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с предыдущим днем, упал на 4,60 копейки до 27,8797 гривны, а продажи упал на 5,10 копейки - до 28,1783 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки составил 27,98 гривны за доллар, минимальный курс продажи - 28,02 гривны.

Средний курс покупки евро упал на 4,90 копейки и составляет 31,9700 гривны, средний курс продажи упал на 4,40 копейки до 32,5540 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,2 гривны, купить дешевле - за 32,3 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 копейки до 3,808 гривны за 10 рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,5 копейки и составляет 4,316 гривны.

Максимальный курс наличной покупки - 4,12 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,2 гривны.

Таблица средних и медианных курсов в обменных пунктах 10 октября. Табл.: "Ліга.Финансы"

При этом НБУ на 10 октября установил официальный курс на уровне 28,08 гривны за доллар.