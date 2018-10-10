В парламенте впервые выступит робот [ Редактировать ]
Парламент Британии впервые пригласил робота свидетельствовать перед законодательным собранием. Андроид будет выступать перед комитетом палаты общин на слушании о четвертой промышленной революции, пишет "Вокруг света".
Робот по имени Pepper проживает в университете Миддлсекса. Председатель комитета Роберт Хэлфон считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта является одной из самых значительных вещей, с которыми Великобритания столкнется в ближайшие десятилетия.
Pepper был разработан японской компанией SoftBank в 2014 году. Он оборудован двумя камерами HD, четырьмя микрофонами и сенсорным экраном на груди.
И хотя многие ведущие ученые, такие как Стивен Хокинг и Илон Маск, в прошлом году проявили обеспокоенность развитием технологий искусственного интеллекта, британское правительство не усматривает в появлении разумных машин потенциальной угрозы.
"В Парламенте будет показана не игрушка, а огромный потенциал робототехники и искусственного интеллекта, а также влияние, которое эти технологии окажут на обычную жизнь людей", - резюмировал Хэлфон.
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