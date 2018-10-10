В среду, 10 октября, националисты напали на журналистку телеканала NewsOne Анастасию Пшеничную. Об этом сообщается в эфире канала.

Девушка вела репортаж из-под здания МВД в Киеве, где проходила акция С-14 в поддержку активиста Сергея Мазура, которому ночью в квартиру бросили гранату.

Журналистка находилась с задней стороны здания, куда вошел Мазур подавать заявление. В этот момент "двое неизвестных в масках подбежали сзади и облили меня и моего оператора неизвестным белым веществом и побежали дальше", - говорит Пшеничная.

По ее словам, полиция сразу их задержала. Однако активисты С14 начали оказывать сопротивление и защищать своих "коллег". "В конце концов нападающие вырвались и побежали в неизвестном направлении", - сообщила журналистка.

Задержала ли хулиганов полиция, пока неизвестно. По словам Пшеничной, после эфира она отправится писать заявление в полицию. Жидкость, которой ее облили, по всей видимости является клеем.

"Полностью облили волосы, куртку, джинсы и кроссовки", - заявила журналистка.

Это уже не первый случай атаки на репортеров телеканала при исполнении служебных обязанностей.

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