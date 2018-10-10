В носу у мужчины "поселился" паразит (видео) [ Редактировать ]
У жителя вьетнамской провинции Лаокай достали живую пиявку. Инцидент произошел на северо-западе Вьетнама. Мужчина обратился к врачам из-за живой пиявки, сидевшей у него в носу, сообщает facenews.
В сети опубликовали видео с операции по извлечению паразита. На ролике видно, что пиявка извивается в щипцах.
Пациент смеялся после удачного завершения медицинской манипуляции, но откуда в его носу оказалась пиявка не рассказал.
У жительницы России под кожей лица неделями ползал паразит.
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