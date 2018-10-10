У жителя вьетнамской провинции Лаокай достали живую пиявку. Инцидент произошел на северо-западе Вьетнама. Мужчина обратился к врачам из-за живой пиявки, сидевшей у него в носу, сообщает facenews.

В сети опубликовали видео с операции по извлечению паразита. На ролике видно, что пиявка извивается в щипцах.

Пациент смеялся после удачного завершения медицинской манипуляции, но откуда в его носу оказалась пиявка не рассказал.

У жительницы России под кожей лица неделями ползал паразит.