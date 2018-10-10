Мужчина 5 лет поливал искусственные цветы по просьбе умершей жены. Об этом рассказала Антония Николь на своей странице в Twitter. Мать девушки скончалась в возрасте 69 лет после долгих лет борьбы с раком. По словам Николь, отец очень переживал, так как с мамой они познакомились в возрасте 16-ти лет, и всю жизнь прожили вместе.

Во время болезни матери Антония уже жила в Лондоне, где работала пожарником, тогда как родители проживали в Южной Африке. По ее словам, перед смертью, мама попросила отца поливать цветок в ванной, при этом не уточнив, что он был искусственным. Долгие 5 лет мужчина поливал его, пока не обнаружил, что они пластиковые.

"Перед смертью мама дала папе точные инструкции – поливать цветы в ванной, и он неукоснительно следовал этой просьбе. Они даже стали выглядеть настолько хорошо, что отец решил перенести их в новый дом. И тогда обнаружил, что они пластиковые! Прям слышу, как мама хохочет", - написала Антония Николь.

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