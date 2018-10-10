Субсидии в Украине: получат ли выплаты владельцы "евроблях" [ Редактировать ]
В грядущем отопительном сезоне при назначении субсидии не будут учитывать наличие автомобиля на европейской регистрации. Об этом заявил директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Автомобиль на "евробляхах" - это проблема не только субсидий, но и в целом государства, поскольку невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. При невозможности установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а она его просто использует на основании чего, согласно , это невозможно использовать в официальных документах или официальной статистике ", - отметил чиновник.
По его словам, кроме того, комиссия по назначению субсидий будет подходить к критериям ее предоставления более индивидуально.
Так, например, в отношении пункта о приобретении автомобиля не старше 5 лет, эксперты будут оценивать - был ли автомобиль новый и куплен за несколько миллионов гривен, или это был, например, автомобиль марки Daewoo Lanos, взятый в кредит в 2014 году.
Ранее мы писали о том, что Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает повышение социальной защиты военнослужащих.
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