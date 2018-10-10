Поліція розслідує напад на квартиру праворадикала [ Редактировать ]
У квартиру координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура кинули гранату. Сталося це в Борисполі близько опівночі. Сам осколками поранено літнього батька активіста, його ушпиталили.
Вдома також були мати і сам Мазур, вони не постраждали. До вікон квартири на другому поверсі зловмисники підставили драбину, вилізли по ній і жбурнули у відкриту хвіртку РГД-5. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство. Розглядають кілька версій - російський слід або помста певних бандформувань.
"Ми збираємо всі свідчення, ми шукаємо свідків і от коли буде проаналізовано ці всі матеріли, можливо буде перекваліфікація на важчу статтю. Це, можливо, буде й тероризм", - говорить Микола Жукович, начальник відділу комунікацій ГУ НП у Київській області.
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