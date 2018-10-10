На Сході минулої доби загинув український військовий. Це сталося під час бойових дій на Світлодарській ділянці фронту. Ще двоє армійців - поранені. Російські окупанти чотири десятки разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

З великокаліберної ствольної артилерії - ворог бив по опорних пунктах наших захисників біля Водяного та Новотошківcького. З мінометів та БМП - накрив вогнем околиці Кримського та Новозванівки.

А в районі Золотого - бойовики застосували протитанкові керовані ракети. За даними розвідки, минулої доби трьох окупантів знищено, п'ятьох поранено.