На складі під Ічнею могла бути закладена вибухівка - Міноборони [ Редактировать ]
На арсеналі під Ічнею могла бути закладена вибухівка. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив міністр оборони Степан Полторак. За його даними, перший вибух стався о 3:20 - одночасно на трьох сховищах. А за півгодини пролунало ще шість.
Міністр додав, що на складах зберігалось майже 70 тисяч тонн боєприпасів, із яких придатних до використання - 43. На його думку, запобігти такій масштабній пожежі не вдалося через те, що зброю зберігали в неналежних умовах.
"Складність цього арсеналу те, що він розташований поблизу з кордоном РФ, територія арсеналу - 680 га, а периметр його охорони - 8 км 200 м. На ньому розташовано 112 сховищ, із них 40% - це відкриті площадки. Ми надійно можемо берегти наші запаси тоді, коли ми побудуємо закриті залізобетонні конструкції, які надійно забезпечать охорону. Тому що коли є відкритий боєприпаси на ґрунті, його зберегти від диверсійної групи чи навіть недбалості неможливо", - говорить Степан Полторак, міністр оборони України.
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