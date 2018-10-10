Сьогодні ж в Ічні досі неспокійно, час від часу там лунають вибухи, до гасіння пожежі залучили військову авіацію. Попри те, що небезпека не минула - місцеві жителі повертаються додому, на свій страх і ризик, оминаючи блокпости. Про ситуацію на постраждалій території - Даніїл Снісар.

Усі під'їзди до військової частини залишаються перекритими. Військові не пропускають навіть місцевих, які живуть у найближчих до артскладів селах. Там тривають розмінувальні роботи.

Околиця Ічні, тут досі земля здригається від ударних хвиль. Раз на півгодини на складі лунають поодинокі вибухи, хоч і не такі потужні, як напередодні. Сапери обстежують лісосмугу поблизу військової частини. Дороги тут всіяні уламками боєприпасів. Цивільним проїзд заборонений.

"Їдем же ж тепер. Все в хаті по залишалось. Може вже й нема нічого. І оце евакуація. Ви, дорога там проїдьте на Прилуки. Ви б бачили, що тут робилося! Скільки народу, скільки машин! А там же ж ями отакі! Це страшне", - говорить Наталія, жителька села Дружба.

Селище Августинівка та військове містечко Дружба - розташовані буквально за двісті метрів від складу постраждали найбільше. Будинки, у яких вціліли шибки - можна перелічити на пальцях.

"Оце приїхали. Я не знаю, що говорити, пластик відпав, скла не має. Страшно, страшно. Взриви ще чуть, Дак страшно", - говорить Світлана, жителька села Дружба.

Місцеві таки повертаються до своїх домівок на свій страх і ризик, лісом оминаючи блокпости. Люди побоюються мародерства. Кажуть, утікали з дому, прихопивши з собою тільки документи.

"Ми своїм ходом поїхали. В півчетвертої ночі. Да, з дитиною. Загрузилися в машину і поїхали собі. Ми почули самі собі вибухи. Що взриваються склади. Це все ясно. Ми чули раніше по телевізору, там в Новій Богданові. І це ясно, що взриваються склади", - говорить Євген, житель села Дружба.

ДСНС звітує - менш ніж за добу із 16-кілометрової зони ураження - евакуювали понад 12 з половиною тисяч людей. Утім, вивезли не всіх. Лідія Пилипівна минулу ніч провела в хаті - під гуркіт вибухової канонади. Рятувальників так і не дочекалася.

"Оце у вікно подивлюся, побачити чи не горить хоча б ліс. Зарево туди тягнулося. Нікуди не ходила. Ніхто не забрав. - Не було ні автобусів, ні рятувальників. - Я не знаю. Я вночі вдома сиділа", - говорить Лідія Пилипівна, жителька Ічні.

Наразі місцеві жителі власноруч латають дірки на дахах і перетягують плівкою розбиті вікна. Усі витрати чиновники обіцяють компенсувати з держбюджету. В уряді на це виділять 100 мільйонів гривень. Та спочатку спецкомісія має оглянути всі пошкоджені будинки та зафіксувати завдані збитки.