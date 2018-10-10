Вибухи на Чернігівщині: місцеві жителі повертаються додому [ Редактировать ]
Сьогодні ж в Ічні досі неспокійно, час від часу там лунають вибухи, до гасіння пожежі залучили військову авіацію. Попри те, що небезпека не минула - місцеві жителі повертаються додому, на свій страх і ризик, оминаючи блокпости. Про ситуацію на постраждалій території - Даніїл Снісар.
Усі під'їзди до військової частини залишаються перекритими. Військові не пропускають навіть місцевих, які живуть у найближчих до артскладів селах. Там тривають розмінувальні роботи.
Околиця Ічні, тут досі земля здригається від ударних хвиль. Раз на півгодини на складі лунають поодинокі вибухи, хоч і не такі потужні, як напередодні. Сапери обстежують лісосмугу поблизу військової частини. Дороги тут всіяні уламками боєприпасів. Цивільним проїзд заборонений.
"Їдем же ж тепер. Все в хаті по залишалось. Може вже й нема нічого. І оце евакуація. Ви, дорога там проїдьте на Прилуки. Ви б бачили, що тут робилося! Скільки народу, скільки машин! А там же ж ями отакі! Це страшне", - говорить Наталія, жителька села Дружба.
Селище Августинівка та військове містечко Дружба - розташовані буквально за двісті метрів від складу постраждали найбільше. Будинки, у яких вціліли шибки - можна перелічити на пальцях.
"Оце приїхали. Я не знаю, що говорити, пластик відпав, скла не має. Страшно, страшно. Взриви ще чуть, Дак страшно", - говорить Світлана, жителька села Дружба.
Місцеві таки повертаються до своїх домівок на свій страх і ризик, лісом оминаючи блокпости. Люди побоюються мародерства. Кажуть, утікали з дому, прихопивши з собою тільки документи.
"Ми своїм ходом поїхали. В півчетвертої ночі. Да, з дитиною. Загрузилися в машину і поїхали собі. Ми почули самі собі вибухи. Що взриваються склади. Це все ясно. Ми чули раніше по телевізору, там в Новій Богданові. І це ясно, що взриваються склади", - говорить Євген, житель села Дружба.
ДСНС звітує - менш ніж за добу із 16-кілометрової зони ураження - евакуювали понад 12 з половиною тисяч людей. Утім, вивезли не всіх. Лідія Пилипівна минулу ніч провела в хаті - під гуркіт вибухової канонади. Рятувальників так і не дочекалася.
"Оце у вікно подивлюся, побачити чи не горить хоча б ліс. Зарево туди тягнулося. Нікуди не ходила. Ніхто не забрав. - Не було ні автобусів, ні рятувальників. - Я не знаю. Я вночі вдома сиділа", - говорить Лідія Пилипівна, жителька Ічні.
Наразі місцеві жителі власноруч латають дірки на дахах і перетягують плівкою розбиті вікна. Усі витрати чиновники обіцяють компенсувати з держбюджету. В уряді на це виділять 100 мільйонів гривень. Та спочатку спецкомісія має оглянути всі пошкоджені будинки та зафіксувати завдані збитки.
по теме
На складі під Ічнею могла бути закладена вибухівка - Міноборони
На арсеналі під Ічнею могла бути закладена вибухівка. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив міністр оборони Степан Полторак. За його даними, перший вибух стався о 3:20 - одночасно на трьох сховищах
Взрывы в Ичне: начальника склада уволили месяц назад
Начальника арсенала, который горит под Ичней в Черниговской области, уволили за непроведение контрдиверсионных мероприятий еще месяц назад
Кабмін виділить 100 млн гривень на ліквідацію наслідків вибухів на Чернігівщині
Уряд виділить 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків вибухів на Чернігівщині. Зокрема, на відновлення зруйнованих будівель та об'єктів інфраструктури
Взрывы в Ичне: ликвидация последствий займет месяцы
ГСЧС Украины разрабола план очистки 16-километровой зоны вокруг горящего арсенала в Ичне от взрывоопасных предметов
Петро Порошенко наказав провести якісне розслідування вибухів у Ічні
Артсклади біля селища Дружба, Ічнянського району, загорілися вчора вночі. Вогонь охопив одразу 5 сховищ. З небезпечної зони евакуювали понад 12 тисяч людей