У Німеччині затримали нового підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової. Відомо про нього небагато - лише те, що це громадянин Болгарії, і йому не більше 30.

Нагадаю, тіло 30-річної журналістки знайшли 6го жовтня в парку міста Русе. Маринова вела програму журналістських розслідувань. Останній випуск був присвячений розтраті коштів Євросоюзу.

Це вже третє за останній час вбивство журналіста-розслідувача в ЄС. Торік у жовтні на Мальті вбили журналістку Дафне Каруану Ґаліцію, що розслідувала панамські файли. У лютому цього року в Словаччині застрелили журналіста Яна Куцяка з нареченою.