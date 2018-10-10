Вбивство журналістки: у Німеччині затримали підозрюваного [ Редактировать ]
У Німеччині затримали нового підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової. Відомо про нього небагато - лише те, що це громадянин Болгарії, і йому не більше 30.
Нагадаю, тіло 30-річної журналістки знайшли 6го жовтня в парку міста Русе. Маринова вела програму журналістських розслідувань. Останній випуск був присвячений розтраті коштів Євросоюзу.
Це вже третє за останній час вбивство журналіста-розслідувача в ЄС. Торік у жовтні на Мальті вбили журналістку Дафне Каруану Ґаліцію, що розслідувала панамські файли. У лютому цього року в Словаччині застрелили журналіста Яна Куцяка з нареченою.
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