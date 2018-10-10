Мариупольский отряд морской охраны совместно с тактической авиацией Воздушных Сил, Танковыми войсками, артиллерией, механизированными ротами ВСУ и другими силовыми ведомствами отработал отражение вооруженного нападения вражеского десанта с Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, командиры катеров осуществляли маневры вблизи условного противника, экипажи отработали стрельбы из оружия разного калибра.

"В оттачивании военного мастерства в районе Белосарайского залива соединились 5 штурмовых самолетов СУ-24, 4 вертолета МИ-8, около 10-ти новейших танков, свыше 10 гаубиц, 5 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны", - рассказали в ГПСУ.

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