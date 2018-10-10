Украинской экономике не хватает инноваций - Юлия Тимошенко [ Редактировать ]
Украинской экономике не хватает инноваций и креативности. Об этом лидер "Батькивщины" заявила на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Она уверена, что сейчас Украина движется неверным путем.
А предыдущие попытки изменить страну были провальными. Политик напомнила, что по легкости ведения бизнеса наша страна сейчас - на семьдесят шестом месте в мире. А по уровню бедности на десятом.
"Якщо правильно управляється країна, правильно приймаються рішення, для України достатньо максимум 3 роки, для того, щоб відчути результат і побачити вже серйозні зрушення", - говорит Юлия Тимошенко народный депутат, лидер "Батькивщины".
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