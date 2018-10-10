В Верховной Раде разработают законопроект об усилении защиты прав женщин. Об этом в ходе парламентских слушаний договорились члены межфракционного депутатского объединения "Женщины. Мир. Безопасность".

Сегодня под куполом обсуждали, как бороться с дискриминацией женщин из социально уязвимых групп. Все подробности в нашем материале.

Равные права женщин и мужчин в Украине только декларируют. На самом деле украинские женщины ежедневно сталкиваются с дискриминацией, уверены в министерстве социальной политики.

"З множинною дискримінацією стикаються жінки з інвалідністю, похилого віку, особливо в сільській місцевості, часто жінки стикаються з дискримінацією на робочому місці та в родині, домашнє насильство - 98% це жінки, проблемою подолання гендерних стереотипів найбільш складною є те що їх корені закладені в психологічних та культурних особливостях", - говорит Наталья Федорович, замминистра социальной политики Украины.

Впрочем, первые успехи в борьбе за права женщин есть. К проблеме дискриминации удалось привлечь внимание, а значит об этом в Украине уже не забудут.

"Перші ініціативи, які нам вже вдалося реалізувати, те що ми визначили відповідального віце-прем'єр міністра з питань гендерної політики, ми вперше розробили національний план з виконання до 2021 року на ліквідацію всіх форм дискримінації", - говорит Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Стоит отметить, что это первые за шесть лет парламентские слушания, касающиеся защиты прав женщин в Украине. На заседании выступила и сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Женщины. Мир. Безопасность" Наталья Королевская.

"Будет подготовлен комплексный законопроект по социальной защите женщин, женщин-переселенцев, пострадавших, женщин с ограниченными возможностями, многодетных семей. Также женщины подготовили комплексный законопроект по социальной защите детей. Как мы знаем, за последние четыре года все программы по материнству и детству сокращены. Безусловно мы отстаиваем и настаиваем, чтобы был принят квотный принцип женщин присутствия в органах власти и в парламенте, чтобы следующие выборы проходили уже с женским лицом", - говорит Наталья Королевская, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Женщины. Мир. Безопасность".

Нардеп отметила - сегодня важно, чтобы женщины забыли о политике и амбициях, отложили в сторону все, что их разъединяет, и решили самые важные проблемы в стране.

Такие примеры уже есть на прошлой неделе состоялся Киевский глобальный саммит. Под одной крышей собрались политики из разных лагерей, но в итоге удалось договориться о создании рабочей группы по обеспечению социальной защиты людей, пострадавших от боевых действий.