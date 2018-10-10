Полиция провела "янтарный рейд" в домах старателей [ Редактировать ]
В Ривненской области снова нашли незаконно добытый янтарь. 33 килограмма правоохранители изъяли в селе Тынное Сарненского района. Предварительно его стоимость оценивают в 280 тысяч гривен. Рейд полиция проводила по домам тех, кого подозревают в нелегальной добыче. В одном из дворов нашли также мотопомпу и пожарный рукав, которые обычно используют старатели.
"Поліцейські провели санкціонований обшук у господарстві за місцем проживання 23-річного жителя села Тинне, під час якого виявили бурштин-сирець вагою 9 кілограмів. А у господарстві 26-річного односельчанина - 23,85 кг бурштину та мотопомпу і обладнання для незаконного видобутку. Бурштину", - говорит Ольга Олейник, пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Ривненской области.
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