Кризис в прифронтовом поселке Горское Луганской области. Местная шахта, единственное крупное предприятие, которое обеспечивает работой весь поселок, остановилась. Люди грозят масштабными протестами. Все подробности - в нашем материале.

Шахта "Горская" - одна из старейших на Донбассе. Находится в прифронтовом Горске. Почти месяц назад ее отключили от электроэнергии работает только система откачивания воды, без которой шахту затопит.

"Надвигается зима, подготовки к ней не ведется. Наш скиповой ствол стоит, хотя он должен постоянно работать. Это может отразиться что шахта наша уже будет и никому не нужна. Может быть большая авария - компрессора размерзнуться и мы уже сами не сможем выкачивать уголь", - говорит Руслан Сомик, главный инженер шахты "Горская".

Причина - долги за электроэнергию. Кроме того, горнякам несколько месяцев не выплачивают зарплату. Люди боятся, что шахта может закрыться. А это градообразующее предприятие.

"А все, нету Горска. Если она только закроется - нету Горска. Больше работать негде. Че мы держимся за эту шахту руками, ногами и зубами", - говорит Олег Ракович, шахтер.

Кроме того, если закроется шахта, не будет работать и единственный в городе детский сад. Он выживает только благодаря финансированию от предприятия.

"Ой если шахта станет, станет наверное весь город. И садик конечно тоже. Дети шахтеров ходят сюда, почти все. И не только шахтеров", - говорит светлана Дурнева, директор горского детского сада.

Горняки в остановке шахты обвиняют генерального директора госпредприятия "Первомайскуголь", в которое входит шахта. Дескать, вместо того, чтобы погасить задолженность перед энергетиками, гендиректор Артур Мирумян раздает деньги своим приближенным.

"Трудящиеся уже четыре месяца не получают зарплату. Это проблема. Но в тоже время отдельные должностные лица ГП "Первомайскуголь" под предводительством Мирумяна выписывают себе помощь и получат ее. Заметьте, это не голословно - это есть в е-декларациях, по триста тысяч", - говорит Виктор Туркот, заместитель директора шахты "Горская".

В доказательство своих слов показывает распечатку электронной декларации Виктории Тищенко главбуха госпредприятия. Ни ее, ни самого Артура Мирумяна на рабочем месте не оказалось. По словам людей он мог уехать в Киев.

"Генеральный директор покинул здание. Пообещал трудящимся написать заявление. В данный момент его в Киеве нет. А здесь? И на предприятии его нет".

Позже нам удалось встретиться с гендиректором предприятия "Первомайскуголь" уже в Северодонецке. По его словам, шахте нужно 800 тысяч гривен - и тогда энергетики снова подключат ее к сети. Но денег нет, хотя шахте должны десятки миллионов гривен. Но уже другое госпредприятие.

"На 45 миллионов гривен угля мы отгрузили на "Держуглепостач", который является оператором между государственным предприятием "Превомайскуголь" и "Центрэнерго" - конкретно Углегорская ТЭС. Этот оператор нам не платит уже порядка полутора месяцев ни одной копейки мы не получили", - говорит Артур Мирумян, генеральный директор ГП "Первомайскуголь".

А вот пресловутые триста тысяч гривен помощи, появившиеся в его декларации, оказывается, должны... вернуть.

"Это возвратно-финансовая помощь, она была выделена еще 7 августа. Человек получил деньги. Она мать одиночка, переселенка. Проживает тут в съемных квартирах№, - гвоорит Артур Мирумян, генеральный директор ГП "Первомайскуголь".

Ситуация тупиковая. И с каждым днем простоя шахты - обстановка в прифронтовом поселке накаляется.