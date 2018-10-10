Двадцатичетырехлетний житель американского штата Мэриленд выиграл 25 тысяч долларов в лотерею. Об этом сообщает cbs8.com.

Имя победителя - Уильям Фрейшер. Лотерейная удача улыбнулась ему 3 октября. Однако до этого, двумя неделями ранее, 20 сентября, Фрейшеру посчастливилось выиграть в лотерею 80 тысяч долларов.

Американец признался, что выигрыш поможет ему рассчитаться с долгами.

Ранее мы писали о том, что собака помогла хозяину выиграть крупный приз в лотерею.