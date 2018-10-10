Мужчина дважды за две недели выиграл в лотерею [ Редактировать ]
Двадцатичетырехлетний житель американского штата Мэриленд выиграл 25 тысяч долларов в лотерею. Об этом сообщает cbs8.com.
Имя победителя - Уильям Фрейшер. Лотерейная удача улыбнулась ему 3 октября. Однако до этого, двумя неделями ранее, 20 сентября, Фрейшеру посчастливилось выиграть в лотерею 80 тысяч долларов.
Американец признался, что выигрыш поможет ему рассчитаться с долгами.
Ранее мы писали о том, что собака помогла хозяину выиграть крупный приз в лотерею.
по теме
Бюджет Украины недополучил 93 миллиарда
По итогам трех кварталов этого года объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета составляет 93,6 млрд гривен
В НБУ показали новые деньги (фото)
Нацбанк ввел в обращение две монеты номиналом 20 и 5 гривен
Бензин в Украине стремительно дорожает
С 5 по 8 октября ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизельное топливо
Субсидии в Украине: как не потерять льготы заробитчанам и туристам
Факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии
ВВП Украины: Всемирный банк ухудшил прогноз
Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году